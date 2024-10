Un episodio destinato a far discutere si è verificato durante la sfida tra Atletico Madrid e Lille. Nel corso della partita, ai francesi è stato concesso un rigore per un presunto fallo di mano di Koke, capitano dell'Atletico. Tuttavia, le immagini mostrano chiaramente che il tocco di mano apparteneva a un giocatore del Lille.Nonostante l'evidenza, il VAR, sotto la supervisione di Luca Pairetto, ha confermato la decisione. L'arbitro in campo, Marco Guida, ha mantenuto il rigore, aggiungendo ulteriore tensione alla sua designazione per il big match di domenica tra Inter e Juventus. Un errore che potrebbe lasciare strascichi.