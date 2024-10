Arbitro Inter-Juventus: i precedenti di Guida

Sempre grande attesa per conoscere chi arbitrerà la partita più sentita d'Italia tra Juventus ed Inter. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha scelto Marco Guida per il derby d'Italia in programma a San Siro domenica 27 ottobre. Ecco i precedenti di Guida con le due squadre; ha già arbitrato in due occasioni questa gara.Guida ha arbitrato l'Inter 30 volte (15 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte) e la Juventus in 26 occasioni con 17 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Dirigendo due derby d'Italia: 2-0 per la Juve l'8 marzo 2020 con gol di Ramsey e Dybala; 1-1 il 26 novembre 2023 sempre allo Stadium di Torino con gol di Vlahovic e Lautaro.