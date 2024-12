Ladovrà prestare grande attenzione anche adnel match di domani contro la. Secondo il suo tecnico Raffaele Palladino, la posizione ideale per l'islandese è quella centrale nel tridente dietro, che ha il compito di innescare in verticale; l'ex Genoa, però, può anche spostarsi verso sinistra per calciare in porta o entrare in area, o ancora allargare sull'esterno Riccardo Sottil e Andrea Colpani, pronti al cross. Gudmundsson, insomma, può creare pericoli da più parti per la squadra bianconera, che tra l'altro era una di quelle segnalate sulle sue tracce nel corso dell'ultimo mercato.