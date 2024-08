Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina

Novità sul futuro di Albert Gudmundsson. Il fantasista del Genoa è il giocatore più cercato della rosa rossoblù e il suo futuro sembra lontano dal club. In Italia diverse squadre tra cui la Juventus ma soprattutto l'Inter si sono interessate al giocatore. La sua destinazione però potrebbe essere la Fiorentina.Secondo quanto riferisce, la Fiorentina è in pressing per Gudmundsson. Ci sono contatti costanti tra i due club e la trattativa procede positivamente. Il Genoa punta ad un trasferimento a titolo definitivo. La Fiorentina dopo Colpani è pronta ad un altro investimento importante sulla trequarti che può anche intrecciarsi con il futuro di Nico Gonzalez, già in uscita dal club, a maggior ragione con il nuovo innesto offensivo