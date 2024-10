Albertè stato assolto. È stata dichiarato innocente dal tribunale distrettuale di Reykjavik. L'accusa era di "cattiva condotta sessuale". Di seguito il suo messaggio sui social:"Innocente! Questa è la chiara conclusione del Tribunale distrettale di Reykjavik nella sentenza rilasciata oggi. Nonostante fossi tranquillo sull’esito positivo del caso, accolgo il giudizio con un po’ di sollievo. È stato un anno difficile, onestamente, e non è stato facile mentalmente averci a che fare, ma ho imparato che la mia famiglia e i miei amici sono tutto per me, e sarò per sempre grato a loro.Come ultima cosa ci tengo a dire che non approverò mai alcuna sorta di violenza. Come padre di due bambini, inclusa una giovane bambina, e fratello di tre sorelle minori, spero sinceramente l’esito di questo caso non danneggi le altre donne che sono state davvero vittime di violenze. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi in quello che so fare meglio".