Hanno fatto immediatamente il giro del web e dei social le immagini diche, dopo il pareggio subito in rimonta dalcontro il Feyenoord, è apparso davanti alle telecamere con il volto ricoperto di graffi e segni rossi. "Li ho fatti con le mie dita. Voglio farmi del male", ha risposto a chi nel post partita gli chiedeva che cosa fosse successo, per poi analizzare così la partita: "Questo risultato per noi è come una sconfitta. Abbiamo concesso troppe azioni, la prima parte di gara è stata bella, poi però… Alla fine si è fatto tutto difficile: è un momento in cui siamo più fragili, avevamo bisogno di una vittoria e di fiducia ma abbiamo trovato problemi. Non so se siano mentali, è una questione tecnica, i primi due goal non puoi concederli. Volevamo fare bene ma non ci siamo riusciti".