In conferenza stampa prima della sfida contro il Wolverhampton, il tecnico del Manchester City Pepha affrontato anche il tema del suo futuro e dell'addio del direttore sportivo Txiki Begiristain a fine stagione. Sulla propria situazione, Guardiola ha dichiarato: "Non ho ancora preso una decisione. Quando lo farò, lo comunicherò. La mia unica preoccupazione in questo momento è la partita contro i Wolves. Il club non mi ha mai imposto una scadenza per decidere, ma so che hanno già opzioni per il futuro quando me ne andrò. Se mi chiederanno un’opinione sul mio successore, sarò felice di darla, ma la decisione non spetta a me."Parlando di Begiristain, Guardiola ha espresso parole di grande stima: "Con il suo addio, una parte di me se ne va con lui. Txiki è un amico, oltre che un grande costruttore di squadre sia al Barcellona che qui al City. Mi mancherà moltissimo, soprattutto per il suo equilibrio. Quando perdevo, avevo la tentazione di voler distruggere tutto, ma lui mi diceva sempre di prendermi un momento di riflessione. In ogni famiglia si deve andare avanti, e anche il club lo farà."