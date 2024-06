Antoine Griezmann dal ritiro della nazionale francese ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba: "L’ho visto a Madrid due mesi fa. Era molto triste, commosso. Ce la farà, ha iniziato ad allenarsi da solo. Noi lo aspettiamo. Ci mancherà la sua potenza a centrocampo, la sua gioia di vivere, la sua voglia di vincere, era un grande leader nello spogliatoio ed è triste non averlo tra noi". Pogba è stato squalificato per doping a settembre e non si è potuto neanche allenare con la Juventus; il club bianconero è in attesa che il francese completi l'iter giudiziario prima della rescissione del contratto. Al momento, la Juve lo sta pagando il minimo salariale come è previsto in questi casi.