Greenwood-Juventus: la situazione

Cristiano Giuntoli si è mosso in tempi non sospetti per lui, che ora è finito anche nel mirino del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, laè sempre intenzionata a costruire una squadra "con le ali" pere continua a lavorare per regalargli almeno un esterno d'attacco, che potrebbero diventare due nel caso in cui i discorsi per il rinnovo di Federiconon si concludessero con il lieto fine. E il nome in cima ai pensieri è ancora quello di Mason, rinato in prestito alcon 10 gol e 6 assist stagionali e ora pronto a rientrare al, ma non per restarci.Lo stesso club spagnolo lo riporterebbe volentieri in Liga, ma deve fare i conti con la concorrenza del club tedesco finalista di Champions e, appunto, con la Juve, che ha già incassato il gradimento del 22enne inglese ma prima di poter affondare il colpo deve fare cassa con qualche cessione (i principali candidati all'addio sembrano essere Matias Soulè, Samuel Iling-Junior, Dean Huijsen e Filip Kostic). Sondato, intanto, anche, esploso al Girona ma di proprietà del Troyes, sul quale però c'è anche il Manchester City.