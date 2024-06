Masonsembra non essere più una pista caldissima per la, comunque sempre alla ricerca di rinforzi per l'attacco. Stando a quanto riportato da The Athletic, sull'esterno inglese del Manchester United è piombato ora il, anche se i colloqui tra le parti sono ancora in una fase embrionale. I Red Devils sono favorevoli all'opzione francese, ma la sensazione è che il futuro dell'ex Getafe sia ben lontano dall'essere definito (in chiave bianconera se ne parla anche nell'ambito di un possibile scambio con Federico Chiesa). Su di lui c'è anche la Lazio.