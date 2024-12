Il Presidente della FIGC Gabriele Gravina si è recato personalmente all'ospedale Careggi di Firenze a fare visita ad Edoardoche ieri è stato colto da malore durante la gara tra Fiorentina e Inter. Queste le parole del Presidente federale riportate da Ansa:"Abbiamo scambiato alcune battute, l'ho trovato bene, il ragazzo sta bene. Era già proiettato alla partita di questa sera", ossia Roma-Atalanta di campionato, "chiedeva come poteva fare per guardarla. Il ragazzo sta bene. Ha avuto molto piacere di rivedere i suoi compagni e i suoi amici, si informa sulle partite, quindi vuol dire che già sta bene, ed è già proiettato alla partita di questa sera, quindi è un segno molto positivo. Poi i medici sicuramente saranno molto più puntuali e precisi di me".