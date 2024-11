Il numero 10 della Juventus Kenanha vinto un importante riconoscimento, è stato annunciato oggi nella conferenza stampa del Golden Boy 2024. Il talento di proprietà della Juventus infatti ha vinto il premio "Golden Boy Web", a votarlo è stata la giuria più grande del mondo, oltre un milione di elettori sul sito web di Tuttosport infatti hanno espresso la loro preferenza per far vincere questo premio a Kenan. Italia, Turchia e non solo. Nella passata stagione il vincitore del riconoscimento è stato Jude Bellingham.