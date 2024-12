Goal annullato a Yildiz: la spiegazione di Marelli

Nei primi minuti della ripresa, la Juventus ha trovato il goal del raddoppio grazie al colpo di testa di Yildiz, ma il goal è stato prontamente annullato dal direttore di gara Giua. Ai microfoni di DAZN è arrivata la spiegazione di Marelli a proposito della rete annullata all'attaccante turco e che lascia il risultato inchiodato sullo 0-0."La rete verrà annullata perché Yildiz dopo aver toccato il pallone di testa ha toccato il pallone con il braccio destro. Overrule: si tratta di una valutazione oggettiva dato che non si può assegnare una rete dopo un tocco di mano nell'immediatezza e perciò in questo caso non è stata necessaria la on Field review, ma si è proceduto con l'overrule, cioè con la decisione direttamente del var"