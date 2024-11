Il PGMOL, l'ente che supervisiona l'arbitraggio del calcio professionistico inglese, ha avviato un’indagine su alcuni video emersi sui social in cui l’arbitro Davidinsulta Jurgen, ex allenatore del. Nei filmati, apparentemente risalenti a qualche anno fa, Coote usa espressioni offensive nei confronti di Klopp, riferendosi a un episodio del 2020, quando arbitrò il controverso pareggio 1-1 del Liverpool contro il Burnley. L'arbitro avrebbe detto di aver "dato una lezione" al Liverpool in quell’occasione. Coote, 42 anni, ha esordito in Premier League nel 2018 e ha diretto partite importanti, come la finale di Coppa di Lega 2023.