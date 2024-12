Gli ex Juventus in campo oggi

Mentre la Serie A proseguirà nel week end, il calcio non si ferma nelle feste natalizie e oggi, per il "Boxing Day", scenderanno in campo la Premier League e la Serie B. Diversi ex giocatori dellaimpegnati. Ecco chi e quando giocheranno.Protagonista come da tradizione nel giorno di Santo Stefano la Premier League, con 8 partite in programma. Tra gli ex juventini, in campo ci saranno Dean(Bournemouth-Crystal Palace, ore 16), Dejan(Nottingham Forest-Tottenham, ore 16) e Federico(Liverpool-Leicester, ore 21). Quest'ultimo però è in dubbio.