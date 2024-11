Ospiti speciali quest’oggi al JTC: gli All Blacks! pic.twitter.com/KnAxMmDYKH — JuventusFC (@juventusfc) November 20, 2024

Ospiti speciali oggi al JTC: gli All Blacks! La famosa squadra di rugby neozelandese ha fatto visita al centro sportivo della Juventus, un incontro che ha suscitato grande entusiasmo. Conosciuti per la loro straordinaria storia e il loro impatto nel mondo del rugby, gli All Blacks hanno avuto l'opportunità di incontrare lo staff e i giocatori della Juve. Un'occasione unica per scambiare esperienze e conoscenze, dimostrando l'unione tra sportivi di alto livello. La visita ha rappresentato un momento di grande valore per tutti i presenti, con una carica di energia e passione che ha ispirato tutti.