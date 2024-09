Gleison Bremer in questo avvio di stagione si è confermato un elemento imprescindibile per la difesa bianconera. Il brasiliano e Gatti hanno formato una linea difensiva di livello e in queste prime tre gare la Juventus non ha mai subito gol. Tramite il proprio profilo Instagram il difensore ha risposto ad alcune domande dei tifosi.BREMER - “Torino mi piace tanto, ormai sono tanti anni che abito qua. Mia figlia è nata qui, mia moglie ormai si è abituata, mi piace perché ci sono tante cose da fare ed è anche tranquilla. Oltre al calcio mi piace tanto la boxe e anche l'NBA. ​Cosa mi spinge a dare sempre il massimo? La voglia di arrivare a obiettivi sempre più alti"