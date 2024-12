Giuseppe Pastore su Thiago Motta: il commento

Giuseppea Cronache di Spogliatoio ha commentato il momento dellae l'ultima partita in particolare contro il Venezia: "La Juventus rimane agganciata al cornicione perché non perde ma c'è lo scoramento di vedere un piano gara che tutte le volte si blocca e vai a sbattere contro il muro. Sembra proprio un discorso di uscire da un labirinto celebrale che ogni tanto la Juve crede di aver risolto ma poi...".Sull'allenatore, il giornalista ha risposto così: "Thiago Motta sta sperimentando sulla sua pelle la difficoltà di allenare una squadra che è costretta per il suo nome di vincere tutte le partite. E' stata la peggior Juve del campionato".