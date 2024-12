i ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di– "Come sempre è molto importante. Abbiamo vinto la Coppa lo scorso anno e ci teniamo in maniera particolare a fare bene".– "Abbiamo fatto tante gare con pochi ricambi a causa degli infortuni, siamo stati molto penalizzati. Noi come tifosi siamo i primi a essere dispiaciuti se non vinciamo, ma si va avanti uniti insieme verso il futuro che ci sarà soddisfazioni".– "I rapporti con lui e l’agente sono straordinari. Ci vediamo dopo il mercato visto che ha ancora un anno di contratto. C’è tempo di sistemare le cose e andare avanti nel miglior modo possibile".– "L’ho salutato e non abbiamo parlato di mercato. Per gennaio si scoprono le carte più avanti, lo sapremo ai primi di gennaio e non adesso. Obiettivi in difesa? Cominciamo da uno".– "Siamo partiti da zero con un allenatore nuovo e un’idea diversa. Gli infortuni hanno rallentato una crescita iniziale sbalorditiva. La squadra non subiva quasi niente e faceva un bellissimo calcio. Con tante gare ravvicinate e la mancanza di una rotazione corretta ci sono state difficoltà. Dobbiamo stare uniti e aspettare il mercato, poi deve rientrare Milik. Pensiamo positivo, alla fine dell’anno trarremo le nostre conclusioni".