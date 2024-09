La ricetta di Giuntoli tra competitività e sostenibilità

Il ritorno diallo Stadium, sì, manon sarà una partita come le altre nemmeno per. Uno degli artefici dello Scudetto del Napoli - targato Luciano Spalletti - nell'estate del 2023 ha salutato il capoluogo campano dopo aver riportato il tricolore all'ombra del Vesuvio dopo 33 anni per avviare un capitolo nuovo di zecca da Football Director della Juventus. Sin dal giorno del suo insediamento in quel di Torino, il dirigente toscano ha sempre focalizzato l'attenzione su due concetti cardine che fungono da colonne portanti del suo progetto a tinte bianconere: competitività, da un lato, come richiede la storia della Juve, sostenitibilità dall'altro, per ottemperare ad una situazione economica che negli ultimi anni si è rivelata decisamente complicata.Come analizzato da Tuttosport, Giuntoli è arrivato alla Juventus, in due sessioni di mercato, ha abbassato i costi di gestione di un centinaio di milioni puntando soprattutto sul contenimento degli ingaggi dei calciatori. Per quanto riguarda i colpi in entrata, il suo mercato prevede l’acquisto di calciatori d’età inferiore ai 26-27 anni in maniera tale che, qualora ve ne fosse la necessità, dopo un paio di stagioni possano essere ceduti senza veder intaccato il valore del loro cartellino.Molto importante è stato anche il lavoro fatto in ottica di un abbattimento dei costi: Chiesa costava 13 milioni di euro all’anno, che moltiplicati per 5 anni avrebbe significato un esborso di 65 milioni di euro: al suo posto è arrivato Nico Gonzalez, il cui costo del cartellino (33 milioni) sommato a quello dell’ingaggio per 5 anni (3,5 lordi che diventano 17,5) offrono un risparmio di 15 milioni. Rabiot costava 12 milioni di euro che per 5 anni avrebbero significato 60 milioni, mentre Thuram è stato pagato 20 con un ingaggio nel quinquennio di 25 milioni totali: risparmio finale di 15 milioni, sempre secondo quanto analizzato da Tuttosport.





