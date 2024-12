Il piano della Juventus per il mercato di gennaio

Sarà un Natale permolto intenso; tra nove giorni inizierà ufficialmente la sessione di mercato invernale, che in linea di massima, serve alle squadre per ritoccare la rosa, cercare opportunità e occasioni, senza fretta e particolare apprensione. Ecco, tutto ciò non riguarda la J, per fare tutto ciò di cui avrebbe bisogno Thiago Motta per affrontare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. La Juventus continua ad essere in fase di profondo cambiamento e lo stesso Football Director bianconero lo ha fatto capire nelle ultime dichiarazioni:. Ecco, tutto è non stato possibile farlo in estate e probabilmente non sarà possibile neanche ora a gennaio. E non è solo una questione di "soldi".Un mese esatto, dal 2 gennaio al 2 febbraio, è il tempo che Giuntoli e la Juventus avranno per sistemare la rosa. oprattutto se Motta dovesse riproporre la Juve con quattro attaccanti contemporaneamente. Si andrà per priorità, quindi prima il difensore su cui puntare non solo per il presente immediato ma anche il futuro. Poi l'altro rinforzo nel reparto arretrato. Dopo di ché Giuntoli guarderà il calendario e la cassa, per capire cosa altro poter fare.Nel mezzo però, la Juventus sarà impegnata in tre competizioni diverse, partendo dalla trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e Motta avrebbe la necessità di avere i rinforzi dal mercato il prima possibile, per evitare di fare gli straordinari a molti giocatori.