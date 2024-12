Le parole dia Sky a pochi minuti dal calcio d'inizio di. Di seguito le dichiarazioni del Football Director bianconero."Sensazioni? Partita molto importante per noi. Sono partite che ti fanno crescere. Così come il confronto con questi grandi calciatori. A prescindere dal risultato, è stata una prestazione di grande livello"."La posta è sempre alta, noi stasera vogliamo vincere come sempre, a volte siamo riusciti a volte no, ma c'è la volontà di fare risultato pieno"."Siamo di fronte a due mesi e mezzo dove ci mancano dai 5 ai 9 giocatori di cui 2 difensori che non rientreranno più. Vogliamo trattenere tutti e fare qualcosa dietro e aspettare il pieno rientro di tutti""La Juve dà sempre grandi stimoli. La proprietà è importantissima e ambiziosa. Siamo consapevoli che dobbiamo mettere a posto un po' di cose in campo e fuori, ci stiamo riuscendo, siamo molto contenti e c'è compattezza. Siamo una squadra giovane che ci fa ben sperare per il futuro"."In questo momento non pensiamo a cedere ma ad inserire qualcosa in difesa. Milik ha iniziato a fare un po' di campo, siamo contenti, il ginocchio non dà problemi, recupererà in 15-20 giorni"."Noi aspettiamo Milik, Zirkzee è molto bravo ma che fa parte di un'altra squadra, non posso dire altro e stiamo pensando a tutt'altro".