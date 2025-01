Giuntoli a Sky: 'Non vogliamo fare mercato in uscita. In difesa prenderemo dei ragazzi che ci daranno una mano'

Brugge-Juve, parla Giuntoli

Le parole di Cristinoa SkyGIORNATA DI IERI - Manca poco alla fine ed ero indaffarato. Siamo qua, vogliamo fare bene e siamo contenti dell'ultima prestazione e andiamo avanti con fiducia.KOLO MUANI - Credo a breve, stanno facendo gli ultimi documenti. Domani dovremmo esserci.JUVE IN TESTA - Quanti anni? Non lo so. Siamo convinti a breve di tornare competitivi. Abbiamo cominciato un percorso, ne cambieremo ancora, ma aa breve crediamo di tornare competitivi.DIFENSORE - L'obiettivo è sempre fare il massimo, gennaio un mercato particolare e non si riesce d arrivare dove uno vorrebbe. Prenderemo dei ragazzi interessanti che potranno darci un mano e le qualità le mostreranno strada facendo.

DOUGLAS LUIZ E VLAHOVIC - Non vogliamo fare mercato in uscita. Con le defezioni di MIlik e i due crociati vogliamo implementare la rosa e non cedere nessuno, questa è la nostra volontà