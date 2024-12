Giuntoli Juve, le parole a Cronache

In occasione del Gran Galà del Calcio 2024, il Football Director della Juventusha parlato del momento che stanno affrontando i bianconeri. L'ex Napoli ha dichiarato che l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro, oltre ad aver commentato il lavoro di Thiago Motta e le difficoltà per gli infortuni.'Obiettivo scudetto? No, sarebbe un grande traguardoAnche ieri avevamo 9 assenze: avremmo una rosa più ampia, sicuramente questa situazione ci ha invalidato. Rosa costruita male? Si farà la somma e vedremo cosa è stato fatto bene e cosa no. È troppo presto per fare bilanci. Stiamo facendo un grande lavoro, siamo contenti del mister e della squadra, ha dimostrato grande compattezza. Siamo giovani, possiamo solo crescere'.