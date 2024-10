Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto durante lo "Sport Business Talk", il webinar di LegisLAB Academy. Di seguito ecco le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.“Il VAR va prima di tutto capito, perché è soggetto a dinamiche innumerevoli. Faccio un esempio recentissimo: contro la Juventus abbiamo assistito a due rigori abbastanza “leggeri”. Abbiamo voluto chiarire con i vertici arbitrali il perché nel rigore per noi fosse stata valutata tutta l’azione dal principio, cosa non successa in occasione del rigore per la Juventus. La risposta è interessante perché dimostra come spesso anche molti di noi addetti ai lavori non siamo sul pezzo".