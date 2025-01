Insulti, banconote e un bicchiere: maxi multa all'Atalanta per le offese a Koopmeiners

2025 Getty Images

Dal comunicato ufficiale del giudice sportivo,è stata multata con un'ammenda diper comportamenti inappropriati da parte dei suoi sostenitori durante la partita contro la Juventus . I tifosi hanno intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti del grande ex,, creando un clima ostile e poco sportivo. Inoltre, dal 15° al 17° minuto del primo tempo, è stato esposto uno striscione con insulti rivolti allo stesso giocatore.Al 48° del primo tempo, mentre il calciatore si preparava a battere un calcio d'angolo, alcuni tifosi hanno lanciato verso di lui delle banconote di carta con scritte offensive e un bicchiere grande contenente un liquido, mostrando un comportamento irrispettoso e violento. Questi gesti sono stati giudicati inaccettabili dalla Lega e sono stati sanzionati con l'ammenda, per cercare di prevenire simili atteggiamenti in futuro.

Giudice sportivo, il comunicato

"Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d'angolo, lanciato verso di lui alcune banconote di carta riportanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".