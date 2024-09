L'edizione odierna de La Stampa riporta le parole diall'Italian Tech Week di Torino, dove ha raccontato anche la sua nuova fase alla- "Mi sento come all’high school. Adesso lavoro da una prospettiva differente, è una grande sfida per me provare a crearmi una nuova posizione nel mondo del calcio, indossando un’altra veste".- "Ricordo che i miei genitori mi dissero che, se non frequentavo la scuola, allora non mi avrebbero permesso di andare a giocare a calcio. Penso che la mia famiglia sia orgogliosa di me, perché ho finito gli studi. Un consiglio ai ragazzi di oggi? Continuate a studiare perché la vita è imprevedibile, bisogna diversificare, ma soprattutto migliorarsi ogni giorno. Questo vale per tutto, nello sport, nel lavoro, nella vita in generale. Se non fossi diventato calciatore? Forse avrei fatto il dottore".- "Un’esperienza che mi ha aperto la mente, soprattutto nell’ambito del business legato allo sport. La principale differenza con l’Italia è che negli States la partita non è fatta solamente di novanta minuti, ma diventa un evento che dura tutto il giorno per tutta la famiglia. È molto divertente assistere a una partita da loro".- "La pressione qui in Italia è la cosa più difficile da sostenere, tutti i giorni, nella gestione di un gruppo, so che ci vuole un grande lavoro".- "Quando avevo 25 anni ho trovato persone che mi hanno aiutato ad avere una visione di lungo termine, a non pensare soltanto al domani".





