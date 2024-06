Giorgio Chiellini con zondacrypto

Una giornata speciale per, la più grandedell'Europa centrale e dell’est, che oggi ha annunciato la nuova partnership con, ex bandiera dellae della Nazionale, vincitore della MLS, negli Stati Uniti, ed ex capitano degli Azzurri, con cui ha vinto il campionato Europeo nel 2021."Ancora una volta, giochiamo in squadra con i migliori. Come Ambassador abbiamo avuto prima un campione del mondo come David Trezeguet, ora un campione europeo in carica come Chiellini. Giorgio è una personalità riconoscibile, affidabile e ambiziosa, sia nello sport che negli affari, con cui condividiamo gli stessi valori. Siamo entusiasti di avere una tale leggenda sportiva a bordo, per portare avanti la nostra mission di educare e rendere popolare il mondo delle criptovalute", affermaNel 2023, Giorgio Chiellini si è ritirato dal calcio giocato. Durante il suo glorioso percorso calcistico, lungo il quale si è consacrato come uno dei migliori difensori della sua generazione, è stato, tra le altre cose, campione europeo e vice-campione europeo con la Nazionale.L’ultima maglia indossata da Chiellini è stata quella dei Los Angeles FC, negli Stati Uniti, con cui ha raggiunto la finale della MLS League nel 2023, dopo aver vinto la competizione l'anno precedente. Con la Nazionale Italiana, l’ex difensore centrale ha giocato 117 partite e segnato otto gol. A livello di squadre di club, ha trascorso la maggior parte della sua carriera, ben 15 stagioni, alla Juventus, con cui ha vinto 9 titoli nazionali, 5 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. In 561 partite con i bianconeri ha segnato 36 gol.La missione di zondacrypto, come piattaforma di scambio legale e autorizzata anche in Italia è quella di cambiare questa situazione.La prova della mia fiducia nel futuro delle criptovalute e nell’affidabilità di zondacrypto è dimostrata dal fatto che riceverò parte della remunerazione, per la collaborazione da ambasciatore, nel token ZND, che è destinato a essere la base dell'ecosistema di zondacrypto", dice, il nuovo Brand Ambassador di zondacrypto.La piattaforma di scambio di criptovalute di origine polacca sponsorizza inoltre la tennista Magdalena Fręch e il campione di ciclismo Wojciech Szczepanik. La collaborazione come Brand Ambassador di zondacrypto con Giorgio Chiellini include la visibilità della piattaforma di scambio di criptovalute originaria della Polonia sui profili social dell’ex calciatore, la sua partecipazione a servizi fotografici e video, così come la sua presenza ad alcuni eventi aziendali della piattaforma.