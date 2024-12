Chiellini nell'ECA: le parole

Lo scorso 16 settembre, Giorgio Chiellini ha intrapreso una nuova avventura in bianconero, questa volta con un ruolo dirigenziale come Head of Football Institutional Relations della Juventus Il nuovo incarico lo vede rappresentare il club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali, un ruolo perfettamente in linea con la sua formazione accademica e con l’esperienza maturata durante una lunga e vincente carriera da calciatore.A confermare la fiducia nelle sue capacità arriva un importante riconoscimento dall’European Club Association (ECA): Chiellini è stato nominato membro del Comitato per le Competizioni UEFA. Questo incarico lo coinvolgerà nelle decisioni strategiche sulle competizioni UEFA per club, insieme ad Andre Villas-Boas (FC Porto) e Niclas Carlnen (Malmö FF).Le parole di Chiellini da«Sono grato per la fiducia che mi ha concesso l'European Club Association (ECA) – dichiara Giorgio Chiellini – nominandomi membro del Comitato per le Competizioni per Club UEFA. Un impegno di grande responsabilità, grazie al quale avrò l’opportunità di condividere la mia esperienza e di contribuire al futuro del calcio europeo, con la passione e la dedizione di sempre».