Dopo il grande successo dell'emissione pubblica dello scorso luglio, ilha fatto il suo debutto durante ilcon il listing sue altri due importanti exchange. Questo rappresenta un passo decisivo nello sviluppo del progetto. L’evento, svoltosi ieri nel Principato di Monaco, è stato impreziosito dalla presenza in qualità di Ambasciatore della leggenda del calcio, ex capitano della Nazionale e della, nonché attuale Head of Football Institutional Relations del club bianconero, che ha partecipato all’appuntamento insieme a una selezione di personalità illustri del mondo della finanza e dello sport.Nel corso della serata, è stata ufficializzata anche la partnership di zondacrypto con l', alla presenza del CEO del club Thiago Scuro, andando ad ampliare ulteriormente la presenza della piattaforma nel settore sportivo. Tra le collaborazioni di zondacrypto, figurano infatti quelle con brand prestigiosi come, Rakow Częstochowa, Pogoń Szczecin, il Giro d’Italia, Top Marques Monaco e il Tour de Pologne, e la tennista polacca Magdalena Fręch.La kermesse, organizzata da zondacrypto per celebrare il debutto sugli exchange del token ZND, ha avuto luogo nella suggestiva cornice de “La Collection de voitures de S.A.S. Le Prince de Monaco”, un museo di auto d'epoca fondato nel 1993 dal Principe Ranieri III di Monaco. La prima parte dell’evento è stata aperta al pubblico, con l'opportunità di una partecipazione attiva per la community. Il programma ha previsto conferenze stampa, approfondimenti, dibattiti e panel dedicati alle criptovalute, per esplorare nuove opportunità per investitori e utenti.Il token ZND è stato presentato da, CEO di zondacrypto, e da, Head of Tokenization di zondacrypto. I primi mercati di trading per il token ZND sono stati lanciati sull’exchange zondacrypto il 24 ottobre 2024 alle 18:00 UTC. Il token ZND è disponibile in quattro coppie: ZND/PLN, ZND/EUR, ZND/USDC e ZND/USDT. Dalle 19:00 UTC dello stesso giorno, è stata aperta la possibilità di trasferire i token tra la piattaforma ZND e l'exchange zondacrypto, consentendo di spostare facilmente i token tra le due piattaforme, e di fare trading dei token ZND sulla piattaforma ZND.Dalle 18.00 UTC di oggi, 25 ottobre 2024, i depositi e i prelievi di token ZND saranno aperti su zondacrypto, consentendo la piena libertà di gestire i token all'interno dell'exchange., CEO di zondacrypto: “Siamo entusiasti di celebrare il listing del token ZND sugli exchange in un contesto così prestigioso. Questa serata non rappresenta solo un traguardo per noi di zondacrypto, ma anche l’opportunità unica di consolidare il nostro rapporto di fiducia con la nostra community e le aziende leader nel settore finanziario. Celebrare questo evento con tutti voi e il nostro ambassador Giorgio Chiellini è motivo di grande orgoglio, e sottolinea ancora una volta il nostro impegno costante verso l'innovazione e la crescita, nel mondo delle criptovalute. Siamo convinti che il token ZND possa aprire nuove strade per gli investitori e contribuire a un ecosistema finanziario più accessibile e inclusivo. Grazie a tutti coloro che ci hanno supportato in questo viaggio, e siamo appena all’inizio”.