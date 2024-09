è operativo su un numero sempre maggiore di fronti. Appena annunciato come dirigente della, l'ex difensore ha fatto sapere di essersi unito come investitore al fondo, che detiene la proprietà di vari club calcistici femminili tra cui, in Serie A, il Como.Ecco le sue parole: "Sono davvero entusiasta di condividere che mi sono unito a @mercury13 come investitore. Si tratta di un gruppo di proprietà multi club incentrato sul sostegno e la crescita del calcio femminile a livello globale. Dopo aver trascorso del tempo negli Stati Uniti, ho visto gli incredibili passi avanti che il calcio femminile sta facendo lì e quanto potenziale ha ancora da sbloccare in Europa. Quell'esperienza mi ha ispirato e sono orgoglioso di far parte di un progetto che mira a creare nuove opportunità per le atlete e a portare lo sport al livello successivo a livello internazionale".