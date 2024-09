Al termine diè intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare il match perso dalla sua squadra con un netto 0-3. Di seguito le sue dichiarazioni:"Giocatori come Messias e Ekuban sono troppo importanti, per le loro qualità fisiche e tecniche, ma non possiamo concederci alibi. Buon primo tempo, nel secondo la partita è stata condizionata dall'ingenuità di De Winter. Quando concedi questi episodi a queste grandi squadre poi si aprono gli spazi, e quando prendiamo goal diventiamo fragili e rischiamo di soccombere. La fase difensiva è stata fatta bene nel primo tempo, mentre quella offensiva si è fondata su ciò che ci ha concesso la Juve. Questa sera non dobbiamo dimenticarci che hanno giocato tanti giovani, tra cui un 2008".- "Bisogna tenere botta. Questo è il nostro campionato, deve essere chiaro a tutti. Son successe tante cose, sia per gli infortuni che per il mercato. Nelle difficoltà c'è da curare ancora di più ai dettagli. Dobbiamo lavorare: se serve bisogna stare 15 ore al campo anziché 10"."Messias per noi diventa determinante: salta l'uomo, strappa. Miretti ha grande qualità ma ha altre caatteristiche. Per supportare Pinamonti e Vitinha ci servono questi tipi di giocatori".- "Riconosce lo spazio, ha il controllo orientato in avanti. Lavorerò su di lui per inquadrarlo alle spalle delle due punte".