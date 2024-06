L'ex giocatore della Juventus Emanueleha concesso un'intervista a La Stampa parlando della Juventus di Thiago Motta. Alcune delle sue parole:- "Con Thiago mi aspetto di vedere il salto di qualità di Yildiz e Cambiaso. Penso sia la scelta migliore per la Juve. Ha dimostrato di avere delle idee innovative, propone un calcio spettacolare ma anche efficace, il suo Bologna insieme all’Inter è stata la squadra più bella e concreta della serie A. Forniva sempre nuovi sputi, giocatori come Calafiori e Lucumi erano dei centrocampisti aggiunti, non dei semplici difensori centrali"."Saranno necessari gli uomini giusti, non tutti gli attuali bianconeri lo sono secondo me, il mercato sarà fondamentale. Douglas Luiz mi sembra perfetto per il calcio di Thiago Motta, le sue caratteristiche sono quelle che cerca in un centrocampista. I giocatori che sono più curioso di vedere con lui sono Yildiz e Cambiaso, che è già un altro giocatore rispetto a quando lo ha allenato al Bologna. Vlahovic ha bisogno di lavorare molto per essere quel centravanti di raccordo tra i reparti che abbiamo imparato a vedere nel Bologna".