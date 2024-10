Le parole di Weah sulla Juve al Festival dello Sport

è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. L'ex attaccante del Milan, oggi presidente della Liberia, ha parlato della Juve e anche di suo figlio Timothy. Weah è infatti solo uno dei tanti figli d'arte della Juventus, che in rosa ha anche, rispettivamente figli di Lilian e Sergio. L'esterno statunitense è rimasto a Torino dopo l'infortunio, ma c'è positività in vista del ritorno in campo dei bianconeri contro lain campionato.'Sono tifoso della Juve, anche se non ho mai giocato lì. Felice che mio figlio giochi con i bianconeri, so che ha grandi margini di miglioramento'.