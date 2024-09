Genoa-Roma, com'è andata la gara

Koniè una vecchia conoscenza della Juventus ed oggi in pieno recupero ha gelato la. Grazie ad una sua rete al minuto 96' la sfida trae Roma si conclude per 1-1. Non arrivano ancora i tre punti per Daniele De Rossi che in seguito al goal dell'ex Juventus viene anche espulso. DDR per la sfida ai rossoblù aveva anche cambiato il modulo della sua Roma. Facendo accomodare Matias Soulè in panchina e lasciando spazio a Paulo Dybala (autore di una buona prestazione).La Roma si è portata in avanti con la rete di Dovbyk dopo mezz'ora di gioco ma è stata poi rimontata in pieno recupero facendo esplodere Marassi. La vittoria ancora non arriva, le strategie di De Rossi come il cambio modulo sembrano non bastare. Matias Soulè è rimasto in panchina per l'intera gara mentre l'altro ex bianconero Koni De Winter spegne le speranze giallorosse dei tre punti.





