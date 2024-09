Miretti convocato per Genoa-Sampdoria: titolare con la Juventus?

è finalmente pronto a tornare in campo dopo i diversi problemi fisici che ha avuto in questo inizio di stagione. Il centrocampista delncora non ha giocato con la maglia rossoblù da quando è arrivato ma l'attesa per il debutto è terminata. Il giocatore di proprietà dellainfatti è stato convocato per il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma questa sera.Miretti potrà quindi tornare in campo questa sera, anche se non dal primo minuto ovviamente per poi avere più minutaggio proprio contro la Juve. Una gara che per il classe 2003 non può essere come le altre visto che è ancora di proprietà della Juve e a fine stagione tornerà a Torino considerando che il Genoa non ha opzioni di acquisto a titolo definitivo.