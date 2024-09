Sono sostanzialmente due, di fatto, gli episodi da lente d'ingrandimento che hanno contraddistinto la partita tra Genoa e Juventus. Al netto delle discussioni relative al fallo d'ostruzione di Bani su McKennie al limite dell'area, punito in maniera sorprendente con un fallo in attacco dello juventino, non c'è stato margine di discussione nemmeno sul calcio di rigore concesso alla Juve: netto ed evidente il tocco di mani di De Winter. Visioni contrastanti, invece, su quanto accaduto a metà del primo tempo, ovvero quando Frendrup - protagonista di un duro intervento ai danni di Nico Gonzalez - se l'è cavata con un cartellino giallo.





