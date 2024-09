Genoa-Juventus: le quote del match

Gilardino è a caccia della prima vittoria in campionato davanti ai suoi tifosi; l’unico successo nelle prime 5 giornate è arrivato infatti in trasferta contro il Monza. Ilè reduce, oltre che dal doloroso ko in Coppa Italia nel derby con la Sampdoria, da tre partite senza vittorie in campionato, proprio come la, che ha collezionato tre pareggi 0-0 nelle ultime tre giornate, ma è partita fortissimo in Champions League con il successo 3-1 contro il Psv al debutto nel girone. Le quote deivedono i bianconeri favoriti, e i precedenti sono nettamente dalla parte della Juventus.- Sostituito dopo i primi 45 minuti contro il Napoli, Dusan Vlahovic sta attraversando un momento difficile, senza goal dalla sfida del 28 agosto contro il Verona. A secco nelle ultime quattro partite, il serbo proverà a riscattarsi al Ferraris, ma in questo momento l’attacco è un problema per Thiago Motta. Milik infatti è ancora ai box e contro il Napoli nella ripresa l’allenatore ha lanciato Weah centravanti. Juve favorita con una quota vittoria Betclic di 1.72, pareggio a 3.55 (3.50 su Planetwin365) e il successo del Genoa a 5.40. L’Under 2.5 vale 1.55 mentre l’Over 2.5 è quotato 2.19.- I precedenti vedono la Juventus nettamente favorita: negli ultimi 40 scontri diretti tra le due squadre (dal 1993 ad oggi) il Genoa ha vinto 5 volte, 10 pareggi e 25 successi per i bianconeri. L’ultimo scontro diretto in campionato tra Juventus e Genoa si è giocato allo Stadium nella scorsa stagione, è finito 0-0 con cartellino rosso proprio di Vlahovic a tempo scaduto. Lo stesso risultato è quotato oggi a 7.00.- Il punto di forza dei bianconeri è una difesa ancora inviolata, unica squadra tra le top europee a non aver ancora subito gol in campionato. In attesa di trovare l’assetto definitivo in attacco, Thiago Motta può contare su Bremer in gran forma, e contro il Genoa accanto a lui dovrebbe rientrare Gatti dal primo minuto.La quota-goal Betclic di Vlahovic è di 2.60, decisamente inferiore rispetto a quella di Yildiz (3.70) e Nico Gonzalez a 3.60. Anche per Koopmeiners la quota gol è di 3.70. Una rete dell’ex Miretti è quotata 15.00, un gol di Pinamonti 5.00, la marcatura di Vitinha invece 5.50.