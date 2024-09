Il tecnico del Genoa Albertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Le sue parole:"Fabio è rientrato da non molto e quindi ci vuole cautela. Ci vuole pazienza per far sì che questo ragazzo arrivi al 100% della condizione. E’ stato a lungo fuori, mi auguro che possa far parte per qualche minuto della partita per poi averlo in quella successiva"."Io penso alla gara di domani sera, poi da mezzanotte penseremo a quella seguente. In questi giorni con lo staff abbiamo cercato di trasmettere concetti chiari e concreti alla squadra. Dobbiamo avere grandissima lucidità, mantenere agonismo ma anche quella giusta calma e pazienza che ci dovrà contraddistinguere nella gara di domani. Bisognerà capire i tempi della gara".