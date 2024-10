, ex calciatore e oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A per parlare di. I due, infatti, hanno giocato insieme ai tempi dell', ovvero il club nel quale l'attuale esterno della Juventus ha mosso i primi passi da calciatore professionista. Da quel momento il classe 2000 ha vissuto un percorso di crescita esponenziale, ma già ai tempi Gazzi ha confermato di come il suo enorme potenziale fosse già tangibile. Una qualità tecnica che ha sempre viaggiato di pari passo ad un comportamento esemplare e mai fuori dalle righe."Cambiaso si presentò come un ragazzo molto educato, molto composto, poi in campo si trasformava e diventava devastante".