Yildiz supera Yamal in una statistica: il dato

non è ancora un campione, ma talento e testa per diventarlo non gli mancano", scrive la Gazzetta dello Sport sul giocatore della Juventus, aggiungendo: "Servirà tempo, perché a volte ci si dimentica che non ha nemmeno 20 anni, però alla Juventus l'attesa non è uno stato d'animo contemplato e da chi indossa la casacca più prestigiosa ci si aspetta sempre qualcosa in più.Eppure, Yildiz, sta bruciando le tappe(13, con 927 minuti giocati), una in più di Yamal del Barcellona, che però ha due anni in meno di Yildiz.