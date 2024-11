Juventus, come Yildiz ha reagito alle esclusioni

è tornato titolare con l'Udinese dopo due partite in panchina e nonostante non abbia segnato, ha fornito una prova positiva. "Kenan vive di momenti, alterna prestazioni top ad altre sottotono. A 19 anni e con una maglia così pesante sulle spalle deve dare continuità al suo talento, che nessuno può mettere in discussione", scrive la Gazzetta dello Sport sul talento della"Sa che tutti si aspettano sempre il massimo da lui e ha saputo reagire nel modo giusto alle esclusioni segnando una doppietta a San Siro e facendosi trovare pronto in quella successiva". Contro il Lille è atteso dal primo minuto, alla ricerca del secondo goal in Champions dopo quello all'esordio contro il PSV.