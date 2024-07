Quando torna Vlahovic?

E' scattato il countdown per il ritorno di Dusan Vlahovic a Torino. Attualmente in vacanza, dopo aver disputato Euro 2024 con la maglia della Serbia, l'attaccante della Juventus non sta di certo perdendo tempo. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'ex Fiorentina sta già mordendo il freno e vuole presentarsi a Thiago Motta nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo il serbo si trova in vacanza in compaggnia del suo preparatore atletico personale, con il quale sta mettendo a punto un lavoro specifico che gli consenta di essere già al top. L'attaccante ha pubblicato sul proprio canale Instagram alcuni momenti della preparazione che sta svolgendo in vacanza.Vlahovic, così come Filip Kostic e Wojciech Szczesny, sarà a Torino nella giornata di venerdì 19 luglio: prima i test medici presso il J|medical, poi la partenza per la Germania dove si svolgerà la seconda parte del ritiro.