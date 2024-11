Douglas Luiz salta Milan-Juventus: le ultime

La sosta per le nazionali nel mezzo non è servita aper recuperare dall'infortunio muscolare accusato contro lo Stoccarda in. Il centrocampista brasiliano, che sembrava poter tornare a disposizione già nelle scorse settimane, ha allungato i tempi di recupero. Ecco come sta e quando potrà tornare in campo.Oggi è un mese esatto dall'ultima partita giocata da Douglas Luiz (in casa con la Lazio). E l'attesa per rivederlo è destinata ad aumentare. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti. Douglas Luiz però rischia anche di saltare la sfida successiva in Champions proprio contro la sua ex squadra. Il problema muscolare sembrava inizialmente meno grave di quanto invece si sta rivelando. E prosegue la stagione da incubo per il brasiliano.