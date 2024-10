Inchiesta Ultras, la reazione dell'Inter e di Inzaghi alle parole di Spalletti

nei giorni scorsi è stato sentito dalla Procura di Milano per l'inchiesta sugli Ultras che riguarda le Curve dei nerazzurri a quella del Milan. Il tecnico aveva infatti avuto dei contatti telefonici con Marco Ferdico, tra gli arrestati del tifo interista. Il tema riguardava la vendita dei biglietti per la finale di Champions League nel 2023.Di questi giorni e di come il club stia sostenendo ll'allenatore ha parlato la Gazzetta dello Sport: "Tutta l'Inter lo sta aiutando a stare in equilibrio, dirigenti e squadra fanno quadrato attorno all'allenatore". Ma il quotidiano si sofferma anche s ulle dichiarazioni di Luciano Spalletti i n merito alla vicenda: "L'Inter è rimasta sbigottita e un po' delusa, come Simone, di fronte a quella che è stata avvertita come una frecciata gratuita. La società ha comunque scelto di non esasperare il caso, meglio chiudersi a riccio nel segreto di Appiano, tutti attorno all'allenatore così da concentrare i pensieri sul campo".