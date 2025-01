Il rapporto tra Vlahovic e Thiago Motta

Le strade trapotrebbero separarsi a partire dalla prossima stagione. Tra i motivi c'è la questione del contratto, in scadenza nel 2026 e troppo pesante per le casse bianconere. Ma ci sono da considerare anche altri aspetti per capire la situazione dell'attaccante, ad esempio il rapporto con, che, scrive Gazzetta.it, è tanto morbido pubblicamente quanto duro nelle segrete stanze della Continassa e soprattutto nello spogliatoio e sul campo d'allenamento.Su Vlahovic, si legge, "c'erano delle riserve su come il calciatore avrebbe assorbito certe richieste, ma anche la convinzione che - grazie al suo potenziale - sarebbe potuto essere un ottimo riferimento nel nuovo progetto. In parte lo è, ma la sua continua tendenza a respingere la cura omogenea delle due fasi lo rende puntualmente in bilico: gioca sempre, sì, ma anche perché di alternative non ce ne sono".