Ogni volta che Emerson Royal scende in campo sulla fascia destra a San Siro, tra i tifosi rossoneri si solleva un coro di rimpianto: "Ma avevamo... E l'abbiamo dato alla Juve!". La cessione di "Pierino" ai bianconeri resta una ferita aperta per i sostenitori del Milan, soprattutto alla luce delle evidenti lacune in quella posizione durante la prima metà della stagione. Sebbene la dirigenza rossonera avesse sempre considerato Kalulu principalmente come centrale, ruolo già coperto da Gabbia, Thiaw, Tomori e Pavlovic, l'addio del francese ha lasciato più di un rammarico. E ora, lo spettro di un nuovo addio si profila all’orizzonte con Fikayo Tomori. Lo riporta Gazzetta.