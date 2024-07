Juventus-Thuram, le ultime

Khephren Thuram si avvicina sempre di più alla Juventus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la prossima mossa di Cristiano Giuntoli sarà provare a chiudere il francese già la settimana appena cominciata per regalarlo subito a Thiago. La trattativa è già in fase avanzata e ci sono tutti i presupposti perché si arrivi alla fumata bianca nel giro di pochi giorni.I contatti con gli agenti del giocatore (gestito dalla Sport Cover, la stessa agenzia che cura gli interessi di suo fratello Marcus, attaccante dell’Inter) sono frequenti così come quelli con il Nizza. Il giocatore, spinto da papà Lilian, che ha vissuto anni indimenticabili nella Torino bianconera ed è stuzzicato dall’idea di raggiungere il fratello in Serie A, ha già detto di sì alla Juventus, con cui esiste un principio d’accordo per uno stipendio intorno ai 2 milioni di euro