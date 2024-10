Juventus, chi giocherà in attacco contro la Lazio

Manca una settimana ain mezzo ancora diversi bianconeri impegnati con le nazionali. Thiago Motta però già pensa a come schierare la squadra per questa importante sfida alla ripresa del campionato. Il tecnico dovrà fare a meno di diversi giocatori, out per squalifica come Conceicao o infortunati (Nico Gonzalez) e probabilmente Koopmeieners."Thiago Motta rifà la Juventus", questo il titolo della Gazzetta dello Sport in merito alle scelte verso la Lazio. Il tecnico potrebbe infatti riproporre una Juve simile a quella che aveva iniziato il campionato contro il Como, ovvero con Mbangula, Yildiz e Weah alle spalle di Vlahovic.