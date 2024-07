Una stagione terminata con una retrocessione, negativa a livello collettivo ma non a livello individuale quella di Matiascon la maglia del Frosinone. L'esterno argentino classe 2003 della Juventus al momento è in bilico per il futuro. Infatti, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la volontà del nuovo allenatore della Juventus, sarebbe quella di valutare l'argentino durante il ritiro ma non vorrebbe privarsi del classe 2003 di proprietà bianconera. Quindi difficile una sua partenza. La dirigenza bianconera dal canto suo valuta la cessione di Matias soltanto a fronte di un'offerta da almeno 40 milioni di euro, che al momento non è ancora arrivata alla Continassa, si va verso la permanenza.